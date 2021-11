Il coming out di Spadafora in tv: “L’omosessualità in politica viene usata anche per ferire”



Il deputato del M5S ed ex Ministro, ha dichiarato per la prima volta pubblicamente in tv la sua omosessualità. “In politica l’omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l’avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero” ha dichiarato ospite di Che tempo che fa su Rai3.

