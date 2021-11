Il figlio di Lando Buzzanca: “Mio padre ha la demenza senile, non è in grado di sposarsi”



Il figlio di Lando Buzzanca esprime le sue perplessità in merito al matrimonio del padre con Francesca Della Valle. L’attore sarebbe affetto da demenza senile, quindi, non in grado di prendere decisioni in autonomia.

