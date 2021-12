Il fisico Sestili a Fanpage.it: “In 7 giorni oltre 160mila prime dosi di vaccino in Italia”



Il fisico Giorgio Sestili a Fanpage.it: “In Italia come nel resto d’Europa siamo in una fase di crescita dei contagi Covid, + 25% in una settimana, ma la situazione soprattutto negli ospedali è sotto controllo. In 7 giorni oltre 160mila prime dosi di vaccino, bene anche i booster”.

Continua a leggere



Il fisico Giorgio Sestili a Fanpage.it: “In Italia come nel resto d’Europa siamo in una fase di crescita dei contagi Covid, + 25% in una settimana, ma la situazione soprattutto negli ospedali è sotto controllo. In 7 giorni oltre 160mila prime dosi di vaccino, bene anche i booster”.

Continua a leggere

Continua a leggere