Il mistero del cadavere ritrovato nell’Etna e l’ipotesi Mauro De Mauro, giornalista scomparso



Potrebbe appartenere a Mauro De Mauro, giornalista scomparso nel 1970 a Palermo, il cadavere ritrovato in una grotta nell’Etna, ma in tasca sono state rinvenute monete del 1978 e la figlia non ne ha riconosciuto gli effetti personali. Sarò probabilmente disposto l’esame del Dna.

Continua a leggere



Potrebbe appartenere a Mauro De Mauro, giornalista scomparso nel 1970 a Palermo, il cadavere ritrovato in una grotta nell’Etna, ma in tasca sono state rinvenute monete del 1978 e la figlia non ne ha riconosciuto gli effetti personali. Sarò probabilmente disposto l’esame del Dna.

Continua a leggere

Continua a leggere