Il nobel Giorgio Parisi: “Nucleare? Una Chernobyl in Val Padana farebbe milioni di morti”

Il nucleare non è da escludere ma l’installazione delle centrali andrebbe valutata da Paese in Paese: “Se Chernobyl fosse stata in Val Padana” avrebbe “provocato milioni di morti”. A dirlo è il nobel per la fisica Giorgio Parisi che in un’intervista a Corsera ha commentato le voci sempre più frequenti della possibilità di un ritorno o passaggio al nucleare per alcuni Paesi. E poi in merito alla possibilità di raggiungere l’obiettivo zero emissione ha spiegato che senza un piano preciso è un’illusione.

