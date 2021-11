Il porto di Trieste licenzia Fabio Tuiach: manifestava contro il Green pass mentre era in malattia



L’Agenzia per il lavoro del porto di Trieste (Alpt) ha licenziato Fabio Tuiach, ex pugile e consigliere comunale: aveva manifestato in piazza contro il Green pass mentre era in malattia.

