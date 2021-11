Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori per la terza volta: “Arriverà a febbraio”



Ilaria Spada è in attesa del suo terzo figlio, lo ha annunciato in esclusiva al settimanale F per poi condividere la copertina del giornale anche sul suo profilo Instagram. L’attrice e Kim Rossi Stuart sono sempre più innamorati e diventeranno nuovamente genitori: “A noi i figli hanno fatto bene”.

