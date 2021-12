ILLOCO TEATRO presenta: TEATRI IN CAMMINO Comunità plurali tra centro e periferia

I grandi classici, dalla periferia al centro di Roma, nel teatro in cuffia di Illoco Teatro con Teatri in Cammino, per un evento gratuito e a impatto zero. Direzione artistica Cecilia Carponi

Direzione organizzativa Dario Carbone.

Spettacoli teatrali e visite guidate a impatto zero, dal 26 al 28 novembre e dal 3 al 5 dicembre, si alternano tra il centro e la periferia di Roma, tra il cuore multietnico dell’Esquilino e il Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca, con Teatri In Cammino – Comunità plurali tra centro e periferia: l’itinerante teatro in cuffia di Illoco Teatro, sulle orme di Eschilo e Petrolini, Shakespeare e Ballard, passando per le immortali Favole di Fedro per un viaggio a piedi tra grandi classici e letteratura contemporanea.

Il parco di via Statilia e il Polo ex-Fienile di Tor Bella Monaca con le comunità plurali di Teatri In Cammino diventano teatri all’aperto per sei spettacoli pensati, ridotti e adattati al fine di rendere possibile la fruizione a un pubblico senza distinzione di età e cultura, riprendendo opere contemporanee e testi classici della letteratura teatrale: Le Supplici e I Persiani di Eschilo, Coriolano di Shakespeare, due riadattamenti contemporanei ispirati al romanzo distopico Condominium di Ballard e al Nerone di Petrolini, e Favole di Fedro in cuffia – spettacolo basato sulla narrazione di favole per bambini. Opere che, a distanza di secoli dalla loro composizione, parlano della società in cui ancora oggi viviamo, con le sue idiosincrasie ed ingiustizie, trattando temi come la diversità, l’accoglienza dell’altro, l’antimilitarismo.

Si parte dal Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca il 26 novembre alle 16.00 con lo spettacolo riadattato da Le Supplici di Eschilo. Un’opera antica che interroga sul tema dei migranti di ieri e di oggi: la tragedia racconta l’arrivo delle Danaidi, in fuga dalla violenza dei cugini egiziani, sulle sponde di Argo. Alla terra greca le donne, supplici, chiederanno inviolabile asilo. Il 27 novembre, nel Parco di Via Statilia alle ore 16.00 è la volta di Condominium (liberamente ispirato a J. Ballard), con le voci di Pietro Faiella, Raffaele Gangale, Liliana Massari, Fabrizio Parenti – colonna sonora Altrimenti – e con interventi dal vivo di Raffaele Gangale. Il 28 novembre, sempre nel Parco di Via Statilia, alle ore 14.30, I Persiani di Eschilo chiude il primo fine settimana di Teatri in Cammino. I valori di pietà e misericordia alla base del testo eschileo sono riletti con uno spirito più contemporaneo: il coro della popolazione persiana è in attesa del ritorno del re Serse e dei suoi uomini dalla guerra contro i Greci. Lo spettacolo porta in scena un tema, la guerra, le cui logiche trovano ancora oggi facili appigli in un errato senso di superiorità e nel non riconoscimento dei valori dell’Altro.

Il 3 dicembre alle ore 16.00 si riparte dal Polo ex Fienile di Tor Bella Monaca con l’indimenticabile Nerone di Petrolini, con le parole e le canzoni da lui composte, per proseguire il 4 dicembre alle 16.00 al Parco di Via Statilia con Coriolano, dramma shakespeariano che racconta la peripezia bellica e politica di Caio Marzio, spinto dalla madre a proporsi per la carica di Console. Chiudono quest’edizione di Teatri in Cammino il 5 dicembre alle ore 11.00 al Parco di Via Statilia le favole di Fedro (adatte ai bambini), lette da Paolo Bonacelli con le musiche di Alberto Annarilli e danzate dal vivo da Lucia Bianchi e Carlo Guglielmetti.

Non solo Teatro. Ad arricchire Teatri in Cammino, due visite guidate il 28 novembre e il 4 dicembre: una dedicata alla storia antica con particolare attenzione ai Sepolcri di età repubblicana, al Sepolcro del fornaio Eurisace e a Porta Maggiore, a partire dal Parco di Via Statilia – a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; l’altra, incentrata sulle vicissitudini dei quartieri Esquilino e San Giovanni ai tempi di Roma città aperta – a cura di Massimiliano Franca, con l’intervento di Gastone Ciacci. Massimiliano Francia, guida turistica e ricercatore, illustrerà le vicissitudini dei quartieri Esquilino e San Giovanni ai tempi della Seconda guerra mondiale: dai giochi diplomatici nell’ambasciata tedesca di Villa Wolkonsky ai crudeli interrogatori del carcere di via Tasso, dalle attività di intelligence dell’agente segreto americano Peter Tompkins all’ingresso delle truppe alleate da Porta Maggiore. Interverrà Gastone Ciacci, pronipote del sindaco Ernesto Nathan, con un excursus sulla tempesta che in quei mesi colpì la sua famiglia, di origine ebraica e inglese, in continua fuga tra le montagne abruzzesi e i conventi di Roma.

La rassegna Teatri In Cammino – Comunità plurali tra centro e periferia si svolge all’aperto e con un’amplificazione acustica ecosostenibile con particolare predilezione per la tecnologia del teatro in cuffia: è infatti possibile seguire la partitura audio dello spettacolo (sia vocale, recitata dal vivo dagli attori, che musicale) attraverso delle radio cuffie, guardando in tempo reale le immagini sceniche create dal coro di attori. Un intervento leggero e non invasivo che risponde alle esigenze di tutela e rispetto dei luoghi e alle normative di distanziamento sociale a causa della pandemia da Covid-19.

Teatri In Cammino – Comunità plurali tra centro e periferia è realizzato con i fondi della Regione Lazio, bando “Ripartenza animazione culturale”, con il sostegno del Fondo Unico per lo Spettacolo – Ministero della Cultura, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e del Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca, in collaborazione con la Sapienza – Università di Roma nel quadro di un progetto di formazione a avviamento al lavoro dedicato agli Under 35.

26/27/28 novembre – 3/4/5 dicembre

Parco di Via Statilia, Ingresso da Via Santa Croce in Gerusalemme, Roma

Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca, Largo Ferruccio Mengaroni, 29, Roma

Ingresso gratuito su prenotazione – posti limitati

Scrivere a: prenotazioni@illocoteatro.com

CALENDARIO

26 NOVEMBRE

POLO EX FIENILE DI TOR BELLA MONACA

ORE 16.00

LE SUPPLICI (ILLOCO TEATRO)

27 NOVEMBRE

PARCO DI VIA STATILIA

ORE 16.00

CONDOMINIUM (PINA CATANZARITI)

28 NOVEMBRE

PARCO DI VIA STATILIA

ORE 14.30

VISITA GUIDATA – SECONDA GUERRA MONDIALE

(a cura di MASSIMILIANO FRANCIA)

a seguire

ORE 16.00

I PERSIANI (ILLOCO TEATRO)

3 DICEMBRE

POLO EX FIENILE DI TOR BELLA MONACA

ORE 16.00

NERONE (MARCELLO CAVA)

4 DICEMBRE

PARCO DI VIA STATILIA

ORE 14.30

VISITA GUIDATA – ETÀ ROMANA

(SIMONETTA SERRA – SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI)

a seguire

ORE 16.00

CORIOLANO (ILLOCO TEATRO)

5 DICEMBRE

PARCO DI VIA STATILIA

ORE 11.00

FAVOLE DI FEDRO IN CUFFIA (PAOLO BONACELLI)

