In doppia fila bloccano l’autobus, conducente suona e loro sparano: denunciata coppia a Torino



Si tratta di uomo di 36 anni e una donna di 29 anni, entrambi residenti in provincia di Asti. In casa 1.500 pallini in metallo per armi ad aria compressa, una pistola e una carabina.

