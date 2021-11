“In Italia si protesta più per il Green pass che per il Ddl Zan, e questo fa rabbrividire”



La lettera di Serena, studentessa universitaria di 21 anni, a Fanpage.it: “Sono in Erasmus in Spagna e vedo ciò che sta succedendo in Italia, tra manifestazioni no Green pass e ddl Zan. Io voglio vivere in un Paese dove tutti sono trattati ugualmente, dove tutti possono mostrarsi per ciò che sono realmente senza il terrore di essere fermati, insultati e pestati da un momento all’altro da qualcuno che nemmeno conoscono. Condividiamo amore e speranza perché le persone hanno bisogno di luce e positività”.

