In salvo in Italia la “ragazza afghana dagli occhi verdi” fotografata da Steve Mc Curry



È giunta in Italia Sharbat Gula, la ragazza dagli occhi verdi fotografata da Steve Mc Curry e diventata simbolo dell’Afghanistan. Palazzo Chigi, si legge in una nota, “ne ha propiziato e organizzato il trasferimento in Italia, nel più ampio contesto del programma di evacuazione dei cittadini afghani”.

