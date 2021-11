In vacanza alle Canarie ospite del fratello, Luca si tuffa da una scogliera e muore a 18 anni



Luca Valente, 18enne di Trezze sul Brenta, è morto mentre si trovava alle Canarie in vacanza dal fratello Riccardo, che vive a Maspalomas. Giovedì si è tuffato dalla famosa scogliera del Cala del Caracol ma non è più riemerso. Trasferito in ospedale dopo essere stato recuperato, è deceduto nella notte di venerdì.

