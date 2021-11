Inchiesta Lobby nera: indagata e perquisita la “donna del trolley”



Una persona, ovvero la donna del trolley, risulta indagata nell’inchiesta della procura di Milano per finanziamento illecito e riciclaggio scaturita dall’indagine giornalistica “Lobby nera” di Fanpage.it su presunti fondi opachi per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le amministrative a Milano.

Continua a leggere



Una persona, ovvero la donna del trolley, risulta indagata nell’inchiesta della procura di Milano per finanziamento illecito e riciclaggio scaturita dall’indagine giornalistica “Lobby nera” di Fanpage.it su presunti fondi opachi per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le amministrative a Milano.

Continua a leggere

Continua a leggere