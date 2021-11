Incidente a Bono, ruba l’auto del papà per fare un giro con gli amici: 14enne in coma



Incidente ieri a Bono, in provincia di Sassari: un 15enne del posto ha rubato l’auto del papà per fare un giro con gli amici ma si è schiantato contro un muro di recinzione. Un 14enne, che viaggiava sul lato del passeggero, ha battuto la testa e si trova in coma.

