Incinta all’ultimo mese cade dalla finestra: parto d’urgenza all’ospedale, gravissimi lei e il neonato



La 22enne e il bambino sono in prognosi riservata: al momento risulta che la donna sia caduta per motivi accidentali. L’episodio è accaduto domenica 31 ottobre in via della Chiesa, nell’Oltrarno a Firenze. La donna è stata soccorsa dai vicini di casa e trasferita a Careggi dove si trova in prognosi riservata col piccolino fatto nascere dai medici.

