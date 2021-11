Insulti e calci al giornalista di Fanpage al corteo no green pass di Milano: “Sei una mer*a”



“Sei una merda. Venduti. Togli sta ca**o di telecamera”. E poi calci, botte. Aggressione nei confronti dei giornalisti di Fanpage.it ieri da parte di alcuni no green pass al sedicesimo corteo di fila organizzato a Milano. I momenti di tensione sono nati prima ancora della partenza della manifestazione, in piazza Fontana, per poi proseguire nelle vie della città.

