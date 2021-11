Intervista a Sara Manfuso vittima di violenza: “A mia figlia insegnerò a essere una guerriera”



La violenza contro le donne è tristemente democratica: colpisce a prescindere dal contesto sociale. Per questo, in un’epoca in cui si discute tanto di vaccini, bisognerebbe progettarne uno contro la violenza di genere. E in una giornata così importante, ho voluto fortemente dare la parola a un’altra Donna, Sara Manfuso.

Continua a leggere



La violenza contro le donne è tristemente democratica: colpisce a prescindere dal contesto sociale. Per questo, in un’epoca in cui si discute tanto di vaccini, bisognerebbe progettarne uno contro la violenza di genere. E in una giornata così importante, ho voluto fortemente dare la parola a un’altra Donna, Sara Manfuso.

Continua a leggere

Continua a leggere