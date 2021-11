Investito in bici all’uscita da lavoro, trascinato per metri e lasciato cadavere a terra a Carpi



Al momento l’autista è ricercato per omissione di soccorso e sono in corso gli esami delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di individuare il tir responsabile dell’accaduto. Tra le prime ipotesi degli inquirenti è che il conducente del mezzo pesante non si sia nemmeno accorto dell’operaio in bici, travolgendo.

