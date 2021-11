Ipotesi infezione da virus sinciziale, bimbo di 11 mesi muore a La Spezia: attesa per l’autopsia



Un bambino di 11 mesi è morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per un arresto cardiocircolatorio forse dovuto a un’insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un’infezione da virus respiratorio sinciziale. Domani ulteriori analisi per accertare la causa della morte. Ipotesi virus Vrs anche un bimbo deceduto in Campania.

Continua a leggere



Un bambino di 11 mesi è morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per un arresto cardiocircolatorio forse dovuto a un’insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un’infezione da virus respiratorio sinciziale. Domani ulteriori analisi per accertare la causa della morte. Ipotesi virus Vrs anche un bimbo deceduto in Campania.

Continua a leggere

Continua a leggere