Iss: Rt torna sopra l’1 per la prima volta da agosto, tutte le Regioni a rischio moderato



I dati del monitoraggio Iss: l’indice Rt si attesta a 1,15, superando l’1 per la prima volta dal 27 agosto. L’incidenza è a 53 casi per 100mila. Quindici Regioni riportano un’allerta di resilienza, nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. In salita l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive Covid.

