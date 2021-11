Jesolo, Ayann muore a 2 anni per arresto cardiaco. Il padre: “Lo avevano dimesso, vogliamo sapere cosa è successo”



Il piccolo Ayann è morto a soli due anni per un malore. Il tutto è accaduto a Jesolo dove il bimbo viveva insieme alla sua famiglia. Il piccolo, portato in ospedale per alcuni problemi intestinali era stato rimandato a casa. Successivamente però la sua situazione è peggiorata. Il piccolo, portato di nuovo al nosocomio in ambulanza, è deceduto secondo i medici per un arresto cardiaco.

