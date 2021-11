Joe Exotic di Tiger King ha un cancro alla prostata: “Non voglio pietà, Carole starà facendo festa”



Joseph Maldonado-Passage, conosciuto come Joe Exotic, ha un “cancro aggressivo alla prostata”. A darne notizia è stato lui stesso con una lettera dal carcere, dove attualmente si trova con l’accusa di aver pagato un uomo per uccidere Carole Baskin, sua rivale. “Non voglio la pietà di nessuno e sono sicuro che Carole farà festa per tutto questo”, ha scritto. La sua storia è raccontata nella docuserie Tiger King, che il 17 novembre tornerà su Netflix con la seconda stagione.

