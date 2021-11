“Kanye West frequenta Vinetria”, chi è la giovane fiamma del rapper dopo Irina Shayk



Dopo la separazione da Kim Kardashian e il flirt con Irina Shayk, Kanye West ha un nuova fiamma: la 22enne Vinetria. Secondo il sito Page Six, il rapper starebbe uscendo con la giovanissima modella già da qualche mese e i due avrebbero fatto anche il loro debutto in publico, in occasione della prima partita di basket della Donda Academy, la squadra fondata da Ye (ora nome legale di Kanye West).

