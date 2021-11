La dedica di Carolina Marconi al fidanzato Alessandro: “Per me sei un dono di Dio, sono fortunata”



Carolina Marconi è giunta alla fine di questa prima parte del lungo percorso che ha dovuto affrontare per combattere il cancro al seno, scoperto lo scorso settembre. La modella, però, ha voluto ringraziare pubblicamente il suo compagno per esserle stato sempre accanto e sui social, accanto alle loro foto ha scritto: “Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto”.

Continua a leggere



Carolina Marconi è giunta alla fine di questa prima parte del lungo percorso che ha dovuto affrontare per combattere il cancro al seno, scoperto lo scorso settembre. La modella, però, ha voluto ringraziare pubblicamente il suo compagno per esserle stato sempre accanto e sui social, accanto alle loro foto ha scritto: “Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto”.

Continua a leggere

Continua a leggere