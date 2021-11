La fidanzata di Jeff Bezos stregata da Leonardo DiCaprio, la reazione dell’imprenditore



Su Twitter è diventato virale il video che mostra un momento tratto da una serata di gala a Los Angeles, in cui la coppia incontra il divo di Hollywood. La conduttrice e giornalista rimane “stregata” da lui e sembra flirtare come se non avesse accanto il compagno, fondatore e presidente di Amazon. Dal canto suo Bezos si è trovato costretto a replicare, ironicamente, al siparietto, con un tweet: “Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa…pericolo, caduta fatale!”.

