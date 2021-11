La mamma di Francesca Cipriani: “Da piccola è stata bullizzata per la sua malformazione al seno”



In un’intervista a Novella 2000, la madre di Francesca Cipriani, Rita De Michele, racconta i momenti più difficili della vita della figlia, dalla separazione dei genitori alle prese in giro per il suo aspetto fisico.

Continua a leggere



In un’intervista a Novella 2000, la madre di Francesca Cipriani, Rita De Michele, racconta i momenti più difficili della vita della figlia, dalla separazione dei genitori alle prese in giro per il suo aspetto fisico.

Continua a leggere

Continua a leggere