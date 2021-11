La moglie di Alec Baldwin: “Ci siamo ripresi per regalare un giorno di festa ai nostri figli”



Hilaria Baldwin, moglie dell’attore Alec Baldwin, ha condiviso un album di famiglia in occasione di Halloween. Dopo lo sparo, è la prima immagine che li ritrae con i sei figli sorridenti. “Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore”, ha scritto.

