La provincia italiana vista da una sedia a rotelle

nel libro “Quante Storie, Mio Scrittore”

Abstract

Protagonista del libro uno “Scrittore famoso” che vive su una sedia a rotelle in una città di provincia: il suo handicap motorio non limita la sua naturale curiosità verso il mondo che lo circonda, anzi lo stimola a indagare a fondo su ogni fatto che accade intorno a lui per scoprire l’indicibile dell’umana condizione.

Uno spaccato della provincia italiana nel nuovo libro di Mauro Gandini “Quante Storie, Mio Scrittore”. Il libro è prenotabile fin da ora sul sito dell’editore “Bookabook” di Milano: https://bookabook.it/libri/quante-storie-mio-scrittore/

Articolato in 10 “Storie”, la narrazione fluisce passando da un racconto al successivo e creando un legame col lettore che si sente sempre più coinvolto nella vita dello Scrittore, grazie anche alla graduale entrata in scena di altri personaggi, che, oltre allo Scrittore e alla fedele custode del palazzo in cui abita, Gina, vanno ad arricchire il libro, pagina dopo pagina.

Fatti strani che si susseguono dentro e fuori la casa dello Scrittore, che ci fanno scoprire frammenti della vita passata sua e dei personaggi entrati gradatamente nel racconto, mai banali, ma carichi di un’umanità di cui la provincia italiana è particolarmente ricca.

“Un libro che ti stupisce in ogni storia: noi psicologi diremmo che fa un accurato uso di bias cognitivi per accompagnare il lettore fino alla sorpresa finale. Particolare attenzione ai racconti che i personaggi fanno della loro vita, rendendoli estremamente reali e restituendo particolari in cui ognuno può riconoscere uno o più tratti di sé stesso” ha spiegato Elena Marta, docente alla facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano.

“Scorci di insospettate quotidianità, misteri urbani e misfatti della porta accanto, il tutto raccontato con grande ironia e senso di familiarità, che fa venire voglia di farsi invitare a prendere un the con i pasticcini dallo Scrittore, ovviamente servito dall’inarrestabile Gina” ha dichiarato Francesca Berti, autrice di testi per ragazzi.

“Ho scritto questo libro per amore… per amore di raccontare storie con tutto il gusto del raccontare storie. Dopo la prima, scritta per caso, i personaggi hanno iniziato a vivere di vita propria e non è stato più possibile fermarli. Chi ero io per abbandonarli al loro destino?” ha detto Mauro Gandini, autore del libro (da non confondere con lo Scrittore, personaggio principale e voce narrante del libro).

È disponibile un “assaggio” del libro che si può liberamente scaricare qui:

http://www.mioscrittore.it/assaggio/un_assaggio_di_QSMS.pdf

Nota

L’autore Mauro Gandini ha deciso di devolvere i suoi diritti durante la prenotazione del libro al Gruppo della Gioia (Talamona, SO), un’associazione di volontari che organizza attività per disabili e persone a rischio di esclusione sociale.

Link

Sito del libro: www.mioscrittore.it

Sito dell’editore: https://bookabook.it/libri/quante-storie-mio-scrittore/

Email: mioscrittore@libero.it

Notizie biografiche sull’Autore

Mauro Gandini, una carriera come manager in società d’informatica e giornalista nel settore informatico, ha iniziato a scrivere racconti e a dedicarsi alla scrittura creativa da oltre 15 anni. Ha collaborato con le “Officine del Racconto” dal 2014.

Nel 2016 ha frequentato un master di scrittura creativa in RAI a Roma e nel 2017 è stato invitato dall’Università di Bergamo a tenere alcune lezioni di Scrittura Creativa sulla Voce Narrante.

Da Ottobre 2017 ha iniziato a tenere corsi di scrittura creativa per neofiti.

Nato a Milano ove risiede, dal 2012 vive tra Milano e Torino, dove scrive e sviluppa percorsi degustativi di cioccolato grazie a due master di Cioccologia in Perugina. Attualmente è iscritto alla facoltà di Psicologia all’Università Cattolica di Milano.

Alcune opinioni di lettori in anteprima

“Gentile Mauro ho finito ora di leggere il suo libro: veramente molto molto bello complimenti! Oltre allo stile – che le invidio un po’, in senso buono – la storia è proprio bella e sorprende sempre – come piace a me! Adoro Gina!”

(Elena Marta – docente Università Cattolica Milano)

“Libro stupendo, allegro e fantasioso. Ogni storia ti strappa almeno un sorriso e un “oh” di sorpresa. Super consigliato per tutte le età. Dovrebbe essere un privilegio di tutti poter vivere personalmente almeno una di queste storie. Il mio personaggio preferito è Gina, pagherei oro per averla come vicina di casa. Un gioiellino da leggere e rileggere! Grazie Mio Scrittore per le tue storie!”

(Guendalina Giurato – responsabile viaggi estero – EF Education)

“Quante storie, mio scrittore” può essere definito come l’evoluzione del noir verso una narrazione che unisce il torbido ad un intelligente umorismo. Là dove Simenon ci lascia con il dubbio e una sensazione di nebbiosa inquietudine, Gandini si riaggancia e va oltre, offrendoci scorci di insospettate quotidianità, misteri urbani e misfatti della porta accanto, ma il tutto con grande ironia e senso di familiarità, che fa venire voglia di farsi invitare a prendere un the con i pasticcini dallo Scrittore, ovviamente servito dall’inarrestabile Gina.

(Francesca Berti – scrittrice di libri per ragazzi)

“Mauro buongiorno! Noi prima di noi è un piccolo capolavoro e Riunione di condominio geniale! Amo tutti i personaggi. Vorrei svegliarmi tutte le mattine leggendo un tuo racconto. Le giornate sarebbero decisamente migliori!”

(Monica Zanalda – coordinatrice contabile e accanita lettrice)

L’articolo La provincia italiana vista da una sedia a rotelle nel libro “Quante Storie, Mio Scrittore” proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro