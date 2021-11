La ricetta dell’ECDC per salvare il Natale: “Vaccini e restrizioni o si rischia un boom di ricoveri”



Non solo vaccini, ma anche lockdown, telelavoro e uso della mascherina: queste le ricette dell’ECDC per non incorrere in un boom di contagi durante le festività natalizie.

Continua a leggere



Non solo vaccini, ma anche lockdown, telelavoro e uso della mascherina: queste le ricette dell’ECDC per non incorrere in un boom di contagi durante le festività natalizie.

Continua a leggere

Continua a leggere