La scuola vieta i top sportivi, la studentessa: “In classe ci dicevano che le ragazze hanno un prezzo”



L’insegnante di educazione fisica ha vietato i top sportivi in palestra per non “distrarre i ragazzi”. La studentessa dell’Istituto di Venezia: “Un docente ci disse che le ragazze hanno un prezzo”

