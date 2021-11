Laura Chiatti contro il bodyshaming: “Non sono anoressica, è vergognoso che lo diciate ogni volta”



Laura Chiatti è tornata a rivolgersi a coloro che sui social hanno pubblicato dei commenti, pungenti, sul suo fisico. L’attrice ha spiegato che ritiene irrispettoso associare il suo nome ai disturbi alimentari, dal momento che non ne ha mai sofferto e c’è chi invece è costretto ad affrontarli ogni giorno e ha aggiunto: “È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta”.

Continua a leggere



Laura Chiatti è tornata a rivolgersi a coloro che sui social hanno pubblicato dei commenti, pungenti, sul suo fisico. L’attrice ha spiegato che ritiene irrispettoso associare il suo nome ai disturbi alimentari, dal momento che non ne ha mai sofferto e c’è chi invece è costretto ad affrontarli ogni giorno e ha aggiunto: “È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta”.

Continua a leggere

Continua a leggere