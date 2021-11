Laura Lenzoni scomparsa da Marina di Pietrasanta, appello della famiglia: “Siamo molto preoccupati”



Laura Lenzoni, 56 anni, è scomparsa da Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, la mattina di domenica 31 ottobre. Di lei è rimasto un biglietto in cui chiede esplicitamente di non essere cercata. Poi si sono perse le tracce. La nipote a Fanpage.it: “Mia zia ha paura del buio, è molto freddolosa, sicuramente è con qualcuno”.

