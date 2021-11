Layla da Costa, modella di 24 anni, trovata morta in bagno dalle amiche a Bologna



Chiusa in bagno da troppo tempo, le amiche coinquiline hanno chiamato il 118: ma per Layla da Costa non c’era già più nulla da fare; un malore le sarebbe stato fatale. La 24enne, portoghese, originaria della Guinea-Bissau, aveva partecipato a Miss Mondo e aveva già sfilato su numerose passerelle.

