Le scarpette rosse non servono a nulla contro la violenza dei maschi sulle donne



Basta rossetto in faccia, scarpette e panchine rosse, colpevolizzazione delle vittime che non denunciano. Cominciamo a chiamare la violenza maschile sulle donne col suo nome. E a fare qualcosa di concreto e di politico per arginarla.

