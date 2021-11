L’ex tronista Alessandro Zarino sull’Everest: “Ho rischiato un arresto cardiaco”



L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essersi trovato in una situazione di emergenza durante la prova estrema della scalata dell’Everest: “A 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno”. Zarino, ospite a RTl 102.5 ha precisato: “Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato”.

