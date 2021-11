Linda Batista coinvolta in una rissa, il video dell’ex di Rubicondi con il viso coperto di sangue



L’attrice brasiliana, 39 anni, che in passato ha avuto una relazione con Rossano Rubicondi, è apparsa in un video su Instagram con il volto ricoperto di sangue in seguito ad una rissa per le strade di Dubai.

