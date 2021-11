Lockdown per non vaccinati in Italia, come potrebbe funzionare: si parte dalle zone gialle



Maggiori restrizioni sulla vita sociale dei non vaccinati, validità del green pass ridotta a nove mesi e terza dose di vaccino possibile già dopo cinque mesi. Quali sono le norme sulle quali è al lavoro il governo per i non vaccinati e per arginare una risalita dei contagi.

