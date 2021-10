L’oroscopo di oggi 1 novembre 2021: Vergine e Scorpione super hot



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 1 novembre 2021, la Luna si trova nel segno della Vergine mentre Marte ha fatto il suo ingresso ufficiale nel segno dello Scorpione. Marte in Scorpione ci sta proprio bene, diciamo, perché questo è un segno zodiacale dove le energie sono moltissime anche se, perlopiù, rivolte a tutto ciò che è nascosto e sotterraneo anziché a ciò che è esterno ed evidente. Via libera ai desideri erotici molto piccanti. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 1 novembre 2021, la Luna si trova nel segno della Vergine mentre Marte ha fatto il suo ingresso ufficiale nel segno dello Scorpione. Marte in Scorpione ci sta proprio bene, diciamo, perché questo è un segno zodiacale dove le energie sono moltissime anche se, perlopiù, rivolte a tutto ciò che è nascosto e sotterraneo anziché a ciò che è esterno ed evidente. Via libera ai desideri erotici molto piccanti. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Continua a leggere

Continua a leggere