L’oroscopo di oggi 3 novembre 2021: Scorpione e Capricorno destabilizzati



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 3 novembre 2021, la Luna si trova ancora nel segno della Bilancia che è un simbolo rassicurante soprattutto in momenti di tensione. L’opposizione tra Urano e il Sole si fa sempre più precisa e quindi sempre più forte. Urano indica un momento di rottura, di cambiamento, di necessaria modifica del nostro quotidiano. Ovviamente, essendo un pianeta rigido e tagliente, i cambiamenti non sono proprio suggeriti con dolcezza ma piuttosto imposti duramente. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

