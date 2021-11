L’oroscopo di oggi 4 novembre 2021: Cancro e Pesci tormentati ma pronti al cambiamento



Tante sono le sollecitazioni nell’oroscopo di oggi, giovedì 4 novembre 2021. La Luna in Scorpione si congiunge a Marte nelle primissime ore della giornata mentre è perfetta l’opposizione tra Urano e il Sole che, abbiamo detto nei giorni scorsi, porta a cambiamenti improvvisi e a tensioni incontenibili. In serata poi vedremo la Luna nuova in Scorpione con eclissi di Sole, la prima eclissi ad aprire il miniciclo Toro Scorpione che occuperà tutto il 2022. Ecco le previsione astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

