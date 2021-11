L’oroscopo di oggi 8 novembre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Bilancia lanciano sguardi di sfida



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 8 novembre 2021, la Luna si trova nel segno del Capricorno dove da qualche giorno sta anche Venere, il pianeta dell’amore. Prepariamoci a questa Venere che in Capricorno sosterà per diverse settimane fino al 6 di marzo. Ottimo per i segni di terra che godranno d’amore e benessere ma meno rincuorante per Bilancia, Ariete e Cancro che invece di amore spesso non vorranno nemmeno sentir parlare. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

