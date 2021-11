Maltempo in Sicilia, traffico ferroviario in tilt. Sindaco Santo Stefano Quisquina: “Non uscite”



Forti piogge oggi in Sicilia e tanti disagi sull’isola. Le intense precipitazioni hanno portato fango e acqua sulle strade, alcune chiuse per allagamenti, in tilt anche il traffico ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento/Catania. Violento nubifragio su Santo Stefano Quisquina, nei video le strade invase dal fango: il Comune invita a non uscire di casa.

Continua a leggere



Forti piogge oggi in Sicilia e tanti disagi sull’isola. Le intense precipitazioni hanno portato fango e acqua sulle strade, alcune chiuse per allagamenti, in tilt anche il traffico ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento/Catania. Violento nubifragio su Santo Stefano Quisquina, nei video le strade invase dal fango: il Comune invita a non uscire di casa.

Continua a leggere

Continua a leggere