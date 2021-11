Maltempo in Sicilia, tromba d’aria, grandine e nubifragi: strade allegate a Palermo, Enna e Trapani



Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Sicilia: dopo la tromba d’aria in mare di oggi pomeriggio nel Trapanese, allagamenti per nubifragi si sono verificati da Palermo a Enna.

