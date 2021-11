Maltempo Sicilia, ad Agrigento forti temporali e scuole chiuse. Allerta del Prefetto: “Non uscire”



Maltempo con allerta meteo arancione in Sicilia e soprattutto nella provincia di Agrigento oggi. “Lancio un accorato appello a tutti gli agrigentini, tutti in maniera indistinta, residenti in ogni paese: non mettetevi in macchina e non uscite di casa. La condizione è di grande, grandissimo, rischio”, l’allarme del Prefetto.

