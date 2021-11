Maltempo sull’Italia: allagamenti, tetti scoperchiati e famiglie evacuate da nord a sud



Centinaia sono stati gli interventi dei vigili del fuoco da nord a sud per allagamenti, tetti scoperchiati e crolli dovuti ai temporali e al forte vento che ha sferzato la Penisola nelle scorse ore. Famiglie evacuate Pisa e nel Lazio per abitazioni rese inagibili per crolli, acqua alta invece a Venezia.

