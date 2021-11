Modella no vax compra Green pass falso: scoperto studente truffatore legato ad hacker russi



Una modella no vax è stata truffata nel corso di una operazione di acquisto di Green pass falso per andare in palestra. Dopo la denuncia, la polizia postale di Genova è riuscita a risalire ad uno studente del Lazio che, grazie alla sua intraprendenza e alle non comuni capacità informatiche, era diventato il referente italiano di un gruppo di pericolosi hacker russi specializzati nella creazione di certificazioni verdi taroccate, guadagnando 20mila euro in pochi mesi.

