Modena, 13enne ubriaca soccorsa al Novi Sad: “Non era cosciente, si muoveva come un’automa”



Procedono gli accertamenti per capire cosa sia successo sabato scorso sulle tribune del parco Novi Sad a Modena, dove è stata soccorsa una ragazzina ubriaca che si trovava insieme al fidanzato e ad altri coetanei. Al momento, sarebbe esclusa la violenza sessuale. Un volontario che è intervenuto: “Si muoveva come un’automa, non rispondeva alle sollecitazioni”.

