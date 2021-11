Modena, uomo uccide la madre in casa poi va in questura e confessa il delitto



Un uomo di Modena di cui non è stata ancora resa nota l’identità ha ucciso la madre poi si è presentato in questura per confessare l’omicidio. Ancora sconosciuto il movente.

