Monica Bellucci sul corteggiamento di Ramazzotti: “Impossibile, ero incinta di cinque mesi!”



Intervistata dal settimanale “F”, Monica Bellucci parla di bellezza, degli impegni a teatro, dove interpreta Maria Callas, della figlia Deva e torna anche su alcune dichiarazioni di Eros Ramazzotti, che in un’intervista al Corriere disse di averle detto no in un momento in cui erano entrambi liberi.

