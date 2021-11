Morto Ruggero Perugini, il poliziotto della caccia al mostro di Firenze



Prima carabiniere e poi in Polizia, Ruggero Perugini è stato a capo della Squadra antimostro messa in piedi per dare la caccia al maniaco: Celebre il suo appello in tv al mostro di Firenze.

Continua a leggere



Prima carabiniere e poi in Polizia, Ruggero Perugini è stato a capo della Squadra antimostro messa in piedi per dare la caccia al maniaco: Celebre il suo appello in tv al mostro di Firenze.

Continua a leggere

Continua a leggere